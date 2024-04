Eröffnung des ersten Büros für das zentrale Logistikzentrum der bayerischen Polizei in Hof

Mehr als drei Jahre nach der Ankündigung durch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist am Donnerstag in Hof ein erstes Büro für das geplante zentrale Logistikzentrum der bayerischen Polizei eröffnet worden. Das Büro ist vorläufig in der ehemaligen Schmidtbank-Zentrale untergebracht. Der endgültige Standort wird noch in Stadt und Landkreis Hof gesucht.

Spätestens ab 2030 soll von Hof aus die komplette Ausstattung der bayerischen Polizei beschafft werden – vom Kugelschreiber und Kopierpapier über Waffen und Uniformen bis hin zu Dienstfahrzeugen.13 verschiedene Einkaufs- und Vergabestellen der Polizeipräsidien , des Landeskriminalamts sowie des bayerischen Polizeiverwaltungsamts zuständig. Zum Anderen wird die Beschaffung der Uniformen für die rund 40.000 Polizistinnen und Polizisten in Bayern seit einigen Jahren über Niedersachsen organisier

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



BR24 / 🏆 5. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Polizei: Polizei-Fortbildung soll noch in diesem Jahr startenMünchen/Freyung (lby) - Im niederbayerischen Freyung soll das geplante Fortbildungs- und Tagungszentrum der Bayerischen Polizei noch 2024 in Betrieb

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Stromausfall in Logistikzentrum führt zu leeren Regalen in SupermärktenVon dem Anschlag auf die Stromversorgung rund um das Tesla-Werk ist auch ein Edeka-Logistikzentrum betroffen. Supermärkte konnten zwischenzeitlich nur eingeschränkt beliefert werden. In dem Zentrum wird die Ware mit Notstromaggregaten kühl gehalten.

Herkunft: rbb24 - 🏆 12. / 71 Weiterlesen »

Verdi bestreikt Kaufland-Logistikzentrum nahe HannoverSeit Monaten stocken die Tarifverhandlungen im Einzelhandel. Die Gewerkschaft Verdi hat nun eine Streikwoche in der Region Hannover ausgerufen und warnt vor ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Niedersachsen & Bremen: Verdi bestreikt Kaufland-Logistikzentrum nahe HannoverSeit Monaten stocken die Tarifverhandlungen im Einzelhandel. Die Gewerkschaft Verdi hat nun eine Streikwoche in der Region Hannover ausgerufen und warnt vor leeren Supermarkt-Regalen.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Einzelhandel: Verdi bestreikt Kaufland-Logistikzentrum nahe HannoverBarsinghausen (lni) - Im Tarifkonflikt im Einzelhandel bestreikt die Gewerkschaft Verdi nach eigenen Angaben erstmals ein Logistikzentrum von Kaufland in

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Brundorf: Bebauungsplan-Entwurf für neues Logistikzentrum liegt vorDer Industrie- und Gewerbepark in Schwanewede-Brundorf soll mit der Ansiedlung eines neuen Logistikzentrums vergrößert werden. Was der Bebauungsplan-Entwurf ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »