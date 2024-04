Ernie Hudson zeigt seinen durchtrainierten Körper mit 78 Jahren

Ernie Hudson legt auch mit 78 Jahren noch Wert auf gestählte Muskeln ! Der ' Ghostbusters '-Star zeigt seinen durchtrainierten Körper . 78, aka Geisterjäger Winston Zeddmore ist auch mit fast 80 Jahren noch top durchtrainiert. Bei einer Londoner Vorführung seines Films ' Ghostbusters : Frozen Empire' brachte der Schauspieler seine Fans zum Staunen. Er erschien in einem eng anliegenden T-Shirt, unter dem sich sein muskulöser Ober körper abzeichnete.

Damit sorgte Hudson in den sozialen Medien für Aufruhr. Von den Komplimenten für seinen Körper zeigte sich der 'Ghostbusters'-Star geschmeichelt. 'Es ist schön, bemerkt zu werden. Es war eine kleine Überraschung in den letzten paar Tagen. Ich war schon immer in recht guter Verfassung, aber normalerweise trage ich bei diesen Pressekonferenzen einen Anzug oder ein Sakko', erklärte. Um mit 78 Jahren noch so fit zu bleiben, setzt Hudson nicht auf stundenlanges Training

Ernie Hudson Ghostbusters Körper Muskeln Filmvorführung

