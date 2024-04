Erneut Saharastaub über Deutschland erwartet

Erneut kündigt sich Saharastaub über Deutschland an. Mit einem Warmluftschub aus Süden soll ab Sonntag wieder Wüstenstaub aus Nordafrika in der Atmosphäre bis nach Mitteleuropa gelangen. Erst am Karsamstag war eine mächtige Saharastaub wolke in großer Höhe über Deutschland hinweggezogen und hatte den Himmel stellenweise rotbraun gefärbt. Der Staub in der Atmosphäre ist nicht nur Ursache für spektakuläre orangerote Sonnenauf- und -untergänge, er beeinflusst auch direkt das Wetter geschehen.

So sollte es am vergangenen Wochenende in einigen Regionen Deutschlands über 20 Grad warm werden, doch diebei klarem Himmel theoretisch 25 oder sogar 30 Grad bringen könnte, ist es fraglich, ob es tatsächlich so warm wird. Das hängt letztlich auch von der Menge und der Zugbahn des Saharastaubes ab. Noch ist unklar, ob erneut so viel Saharastaub wie an Ostern zu erwarten ist

Saharastaub Deutschland Warmluftschub Nordafrika Wettergeschehen

