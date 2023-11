Erneuerbare Energien in deutschen Gemeinden

Erneuerbare Energien - selbst erzeugt und verbraucht. Nach diesem Motto nutzen immer mehr Gemeinden in Deutschland Strom und Wärme. Mit Hilfe von Biogas, Windkraft und Sonnenlicht. Eine fieberhafte Suche nach neuen Energiequellen ist entbrannt. Dabei reicht vielleicht schon ein Gang in den nächsten Kuhstall. Könnte heimisches Biogas russisches Erdgas ersetzen?Milchbauer Henk van der Ham gehört zu den Pionieren der ökologischen Landwirtschaft.

Seine 300 Kühe grasen im Sommer auf der Weide und werden im Winter in geräumigen Ställen gehalten. Ihr Futter baut er selbst an. Sein Hof liegt in Bollewick in Mecklenburg-Vorpommern. Eines von 180 sogenannten Bioenergiedörfern in Deutschland. Bollewick ist mit seinen 600 Einwohnern klein, aber energiereich. Denn Energie, Strom und Wärme für die Dorfbewohner liefert die Biogasanlage von Bauer Henk van der Ham. Betrieben mit Gülle aus eigenem Stall und Mais von den eigenen Feldern.Die Gemeinde darf sich Bioenergiedorf nennen, weil sie ihre Energieversorgung überwiegend durch Biomasse deck





