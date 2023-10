Ernesto Marinelli (Ducati): «Kocinski war besessen»

27.10.2023 22:23:00 / Herkunft: SpeedweekMag

Das Superbike-Meeting in Katar wird das letzte Rennwochenende von Ernesto Marinelli in der Aruba Ducati-Box sein. Welche Erinnerungen der Italiener an John Kocinski, Anthony Gobert und Troy Bayliss hat.