Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts in Neumarkt

Gab es einen Streit, bevor der Mann starb? Nach dem Tod eines Mannes auf Bahngleise n in Neumarkt in der Oberpfalz ermittelt die Kriminalpolizei wegen eines Anfangsverdachts auf ein Tötungsdelikt . In der Nacht zum Freitag seien drei Tatverdächtige (21, 24, 31) festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Am Freitagabend (5.4.) wurde gegen die Drei schließlich U-Haft befehl erlassen. Die Beschuldigten wurden in bayerische Justizvollzugsanstalten gebracht.

Neumarkt: Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts Die Männer seien teils stark betrunken gewesen. Es werde geprüft, inwieweit ein konkreter Tatverdacht gegen die drei jungen Erwachsenen bestehe und ob sie im Laufe des Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth einem Ermittlungsrichter vorgeführt werde

