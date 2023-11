Ermittlungen: Verurteilter Mörder weiter auf der Flucht

Es gebe zwar viele Hinweise aus der Bevölkerung, der 43-jährige Aleksandr Perepelenko sei aber weiter auf der Flucht, sagte ein Sprecher der Pforzheimer Polizei am Donnerstagmorgen.eigentlich eine lebenslange Haftstrafe. Am Montag war er bei einer Ausführung an einem Baggersee in Germersheim-Sondernheim (Rheinland-Pfalz) unter Aufsicht zweier Beamter in ein angrenzendes Waldstück geflüchtet. Seine elektronische Fußfessel wurde kurze Zeit später gefunden.

