Ermittlungen nach tödlichem Unfall im Phantasialand

Wie konnte es zum Tod des Mitarbeiters im Phantasialand kommen, der bei Arbeiten an der Achterbahn „Taron“ von einer Bahn erfasst wurde? Diese Frage beschäftigt inzwischen die Kölner Staatsanwaltschaft.Nach dem Tod eines 43-jährigen Mitarbeiters des Phantasialands, der bei Wartungsarbeiten an der Achterbahn „Taron“ von einer Bahn erfasst wurde, ermittelt nun auch die Staatsanwaltschaft Köln.

Wie Pressesprecherin Gianna Graf dem Bonner „General-Anzeiger“ sagte, gehe es darum, ob eine strafrechtlich relevante Handlung vorliegen könnte, die zum Tod des Mannes geführt hat. Die Strafverfolgungsbehörde prüfe, ob der Straftatbestand der fahrlässigen Tötung in Betracht kommen könnte, ob also ein Fremdverschulden vorliege oder beispielsweise Sorgfaltspflichten verletzt wurden. Wie mehrfach berichtet, war der Beschäftigte der Technikabteilung des Brühler Freizeitparks am Montag, 2

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



rponline / 🏆 8. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

„Phantasialand“: Polizei ermittelt nach tödlichem Unfall in BrühlIm Phantasialand in Brühl wurde Montag ein Mann bei Wartungsarbeiten von einer Achterbahn erfasst, tödlich verletzt. Die Polizei leitete Ermittlungen ein.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Unfall im Phantasialand: Das sagt der Park nach Tod an TaronEinen Tag nach dem Unfall an der Achterbahn Taron im Phantasialand hat sich der Park nun selbst geäußert.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Phantasialand schreibt nach tödlichem Unfall an alle BeschäftigtenDer Tod eines Mitarbeiters im Phantasialand hat für einen Schock gesorgt. Der Park legt nun ein Kondolenzbuch aus und sammelt Spenden.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Tod im Phantasialand: Familie des Opfers meldet sich nach Unfall zu WortDer Phantasialand-Mitarbeiter (†43), der an der Achterbahn Taron ums Leben gekommen ist, hinterlässt eine Ehefrau. Für sie wird nun Geld gesammelt.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Ermittlungen gegen Fahrer nach schwerem Reisebus-Unfall auf A9Vier Frauen sind bei dem Unfall mit einem Flixbus auf der A9 ums Leben gekommen - mindestens zwei von ihnen aus Berlin. Nun wird gegen den Busfahrer ermittelt. Hinweise gibt es auf einen Streit zwischen ihm und seinem Kollegen.

Herkunft: rbb24 - 🏆 12. / 71 Weiterlesen »

Unfall: Langer Stau nach Unfall von GefahrguttransporterKassel (lhe) - Weil ein mit Gefahrgut beladener Sattelzug verunglückt war, hat sich am Dienstag auf der Autobahn 44 im Landkreis Kassel ein langer Stau

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »