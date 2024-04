Ermittlungen gegen Kapitän im Fall des festgesetzten Schiffes im Rostocker Hafen

Die Staatsanwaltschaft Rostock ermittelt gegen den Kapitän des im Rostock er Überseehafen festgesetzten Schiff es 'Atlantic Navigator II'. Es besteht der Verdacht, dass das Schiff EU-Sanktionsware, nämlich 251 Container mit Birkensperrholz aus Russland , geladen hatte.

Die Zollbehörden haben die Sanktionsware sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

