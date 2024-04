Erleichterung für Beamte: Beihilfeanträge können jetzt per App eingereicht werden

Für Beamte und Pensionäre ist es ein großes Ärgernis: Auf die Erstattung von Arzt-Rechnungen müssen sie Wochen warten, der Service ist schlecht. Das soll sich jetzt ändern. Was Beamte wissen müssen.An den Räumlichkeiten ändert sich nichts: Auch künftig sind für die Beihilfe Beschäftigte zuständig, die in der Straße Am Halberg in Saarbrücken arbeiten. Dort war bislang auch die Zentrale Beihilfe stelle des Landes untergebracht.wird die Beantragung ihrer Beihilfe seit dem 2.

April wesentlich einfacher. Ab sofort übernimmt die Postbeamtenkrankenkasse (PBeaKK) mit Hauptsitz in Stuttgart die Bearbeitung der Beihilfe von der Zentralen Beihilfestelle des Landes. Die Kasse bezieht dafür die Räume der Beihilfestelle in der Straße Am Halberg in Saarbrücken. Dokumente wie Arzt-Rechnungen können künftig mit dem Handy fotografiert und per App eingereicht werden. Eine Revolution, denn bisher müssen sie per Post nach Saarbrücken geschickt werde

