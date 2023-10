Erkan und Stefan kehren ins Fernsehen zurück

Mit Jogginganzügen, dicken Ketten, frechen Sprüchen und lustiger Art brachte das Krawall-Duo Erkan und Stefan (r.) seine Fans jahrelang zum LachenErinnern Sie sich noch an Erkan und Stefan? Prollig und unverschämt lustig wurde das Blödel-Duo in den 90er-Jahren zum Kult. Jetzt kommen die beiden zurück! Nach viel Erfolg und drei Kinofilmen zogen John Friedmann (52, Erkan) und Florian Simbeck (52, Stefan) 2007 vorläufig die Reißleine, gaben ihre Trennung bekannt. Beide Schauspieler wollten Zeit für ernstere Rollen haben, Simbeck zog es dazu sogar in die Politik (SPD). Ab 2018 war die Durststrecke für Fans teilweise wieder vorüber: Erkan und Stefan hatten wieder Bock aufeinander. Sie holten ihre Jogginghosen aus dem Schrank, kamen Doch jetzt kommt’s noch krasser! Erkan und Stefan kehren GEMEINSAM ins Fernsehen zurück – als Kandidaten der neuen Reality-TV-Show „Forsthaus Rampensau Germany“ (7 Folgen, ab Dezember auf Joyn PLUS+).Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf deinem Gerät notwendig. Mehr Informationen dazu findest du „Krasse Sache! Ab 8. Dezember seht Ihr uns bei #ForsthausRampensau! Viele lustige Games und Challenges, krasse Mitbewohner – und darüber hinaus unser allererster Promi-Reality-Auftritt“, verkündeten die beiden ganz stolz via Instagra

