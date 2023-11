Erkältung oder Corona? So schützen Sie sich vor Infektionen

Ob im Büro, beim Sport oder im Kino: Wohin man auch geht, aus allen Ecken hört man die Menschen husten, niesen und schniefen. Insbesondere seit dem Beginn der Corona-Pandemie 2020 kommt bei jedem Unwohlsein die eine große Frage auf: bloß Erkältung oder Corona? Auch wenn man eine Infektion nie unter allen Umständen verhindern kann, gibt es Mittel und Wege, das Immunsystem so zu pimpen und zu unterstützen, dass es dem nächsten Schnupfen einfach trotzt.

Krank werden wir normalerweise nicht durch zu niedrige Temperaturen, sondern durch Viren.Viren und Bakterien loswerden: Händewaschen! Eigentlich ein No-Brainer, aber offensichtlich nicht ganz: Händewaschen ist – in der Erkältungszeit noch einmal mehr – super wichtig. Denn Erreger werden hauptsächlich über die Hände verteilt, weil sich erst jemand die Nase putzt oder niest und dann Türen öffnen, das Licht anschaltet, die Kaffeemaschine bedient, ... Wer sich regelmäßig die Hände wäscht, vermindert die Gefahr, Bakterien oder Viren aufzunehmen oder weiterzugeben.Wie eine Studie der SRH Hochschule Heidelberg ergab, hat das Händewaschen nach dem Toilettengang in der Bevölkerung nachgelassen – zehn Prozent der 1000 Proband:innen sollen sich nach dem Toilettengang nicht die Hände gewaschen haben.Auch das gehört zur Wahrheit dazu, leider: Wer Menschenmassen meidet, reduziert die Chance, in Kontakt mit erkälteten oder an Corona erkrankten Personen zu komme

:

RPONLİNE: Wie Sie mit einfachen Tipps eine Erkältung loswerdenDie kalte Jahreszeit ist die Zeit der Schniefnasen und Husterei. Wer sich nicht erkälten will, kann vorbeugen. Und wenn man sich doch ansteckt? Dann helfen Ruhe und kalte Ananaswürfel.

Herkunft: rponline | Weiterlesen »

RTL_COM: Erkältung, Grippe, Corona: Darum sind aktuell so viele Menschen krankHätten Sie es gewusst?

Herkunft: RTL_com | Weiterlesen »

ZDFHEUTE: Nutzung von 'Mein ZDFtivi'Um 'Mein ZDFtivi' nutzen zu können, tragen Sie bitte die E-Mail-Adresse ein, mit der Sie sich für Ihr ZDF-Konto registriert haben. Wenn wir die angegebene E-Mail-Adresse kennen, erhalten Sie in Kürze eine E-Mail von uns mit Informationen, wie Sie Ihr Passwort zurücksetzen können. Sie können jetzt Ihr neues Passwort festlegen. Ihr Passwort wurde erfolgreich geändert. Sie können sich ab sofort mit dem neuen Passwort anmelden. Willkommen bei 'Mein ZDF'! Wenn wir die angegebene E-Mail-Adresse kennen, erhalten Sie von uns in Kürze eine E-Mail. Bitte bestätigen Sie den Link in dieser E-Mail innerhalb von 24 Stunden, um Ihre Registrierung abzuschließen. Wir bitten um einen Moment Geduld, bis die Aktivierung abgeschlossen ist. Schön, dass Sie hier sind. Sie können nun 'Mein ZDF' in vollem Umfang nutzen. Die Aktivierung Ihres Accounts hat leider nicht geklappt. Möglicherweise ist der Aktivierungslink bereits abgelaufen oder es gibt gerade technische Probleme. Die Anmeldung ist im Moment leider nicht möglich. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal. Sie müssen jetzt ein Kinderprofil anlegen, um Ihren Account für 'Mein ZDFtivi' verwenden zu können. Mein ZDFtivi - Figur wählen. Sie haben sich mit diesem Gerät ausgeloggt. Altersprüfung durchführen? Um Sendungen mit einer Altersbeschränkung zu jeder Tageszeit anzuschauen, können Sie jetzt eine Altersprüfung durchführen. Dafür benötigen Sie Ihr Ausweisdokument.

Herkunft: ZDFheute | Weiterlesen »

ZDFHEUTE: Nutzung von 'Mein ZDFtivi'Um 'Mein ZDFtivi' nutzen zu können, tragen Sie bitte die E-Mail-Adresse ein, mit der Sie sich für Ihr ZDF-Konto registriert haben. Wenn wir die angegebene E-Mail-Adresse kennen, erhalten Sie in Kürze eine E-Mail von uns mit Informationen, wie Sie Ihr Passwort zurücksetzen können. Sie können jetzt Ihr neues Passwort festlegen. Ihr Passwort wurde erfolgreich geändert. Sie können sich ab sofort mit dem neuen Passwort anmelden. Willkommen bei 'Mein ZDF'! Wenn wir die angegebene E-Mail-Adresse kennen, erhalten Sie von uns in Kürze eine E-Mail. Bitte bestätigen Sie den Link in dieser E-Mail innerhalb von 24 Stunden, um Ihre Registrierung abzuschließen. Wir bitten um einen Moment Geduld, bis die Aktivierung abgeschlossen ist. Schön, dass Sie hier sind. Sie können nun 'Mein ZDF' in vollem Umfang nutzen. Die Aktivierung Ihres Accounts hat leider nicht geklappt. Möglicherweise ist der Aktivierungslink bereits abgelaufen oder es gibt gerade technische Probleme. Die Anmeldung ist im Moment leider nicht möglich. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal. Sie müssen jetzt ein Kinderprofil anlegen, um Ihren Account für 'Mein ZDFtivi' verwenden zu können. Mein ZDFtivi - Figur wählen. Sie haben sich mit diesem Gerät ausgeloggt. Altersprüfung durchführen? Um Sendungen mit einer Altersbeschränkung zu jeder Tageszeit anzuschauen, können Sie jetzt eine Altersprüfung durchführen. Dafür benötigen Sie Ihr Ausweisdokument.

Herkunft: ZDFheute | Weiterlesen »

ZDF: Nutzung von 'Mein ZDFtivi'Um 'Mein ZDFtivi' nutzen zu können, tragen Sie bitte die E-Mail-Adresse ein, mit der Sie sich für Ihr ZDF-Konto registriert haben. Wenn wir die angegebene E-Mail-Adresse kennen, erhalten Sie in Kürze eine E-Mail von uns mit Informationen, wie Sie Ihr Passwort zurücksetzen können. Sie können jetzt Ihr neues Passwort festlegen. Ihr Passwort wurde erfolgreich geändert. Sie können sich ab sofort mit dem neuen Passwort anmelden. Willkommen bei 'Mein ZDF'! Wenn wir die angegebene E-Mail-Adresse kennen, erhalten Sie von uns in Kürze eine E-Mail. Bitte bestätigen Sie den Link in dieser E-Mail innerhalb von 24 Stunden, um Ihre Registrierung abzuschließen. Wir bitten um einen Moment Geduld, bis die Aktivierung abgeschlossen ist. Schön, dass Sie hier sind. Sie können nun 'Mein ZDF' in vollem Umfang nutzen. Die Aktivierung Ihres Accounts hat leider nicht geklappt. Möglicherweise ist der Aktivierungslink bereits abgelaufen oder es gibt gerade technische Probleme. Die Anmeldung ist im Moment leider nicht möglich. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal. Sie müssen jetzt ein Kinderprofil anlegen, um Ihren Account für 'Mein ZDFtivi' verwenden zu können. Mein ZDFtivi - Figur wählen. Sie haben sich mit diesem Gerät ausgeloggt. Altersprüfung durchführen? Um Sendungen mit einer Altersbeschränkung zu jeder Tageszeit anzuschauen, können Sie jetzt eine Altersprüfung durchführen. Dafür benötigen Sie Ihr Ausweisdokument.

Herkunft: ZDF | Weiterlesen »

ZDF: Nutzung von 'Mein ZDFtivi'Um 'Mein ZDFtivi' nutzen zu können, tragen Sie bitte die E-Mail-Adresse ein, mit der Sie sich für Ihr ZDF-Konto registriert haben. Wenn wir die angegebene E-Mail-Adresse kennen, erhalten Sie in Kürze eine E-Mail von uns mit Informationen, wie Sie Ihr Passwort zurücksetzen können. Sie können jetzt Ihr neues Passwort festlegen. Ihr Passwort wurde erfolgreich geändert. Sie können sich ab sofort mit dem neuen Passwort anmelden. Willkommen bei 'Mein ZDF'! Wenn wir die angegebene E-Mail-Adresse kennen, erhalten Sie von uns in Kürze eine E-Mail. Bitte bestätigen Sie den Link in dieser E-Mail innerhalb von 24 Stunden, um Ihre Registrierung abzuschließen. Wir bitten um einen Moment Geduld, bis die Aktivierung abgeschlossen ist. Schön, dass Sie hier sind. Sie können nun 'Mein ZDF' in vollem Umfang nutzen. Die Aktivierung Ihres Accounts hat leider nicht geklappt. Möglicherweise ist der Aktivierungslink bereits abgelaufen oder es gibt gerade technische Probleme. Die Anmeldung ist im Moment leider nicht möglich. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal. Sie müssen jetzt ein Kinderprofil anlegen, um Ihren Account für 'Mein ZDFtivi' verwenden zu können. Mein ZDFtivi - Figur wählen. Sie haben sich mit diesem Gerät ausgeloggt. Altersprüfung durchführen? Um Sendungen mit einer Altersbeschränkung zu jeder Tageszeit anzuschauen, können Sie jetzt eine Altersprüfung durchführen. Dafür benötigen Sie Ihr Ausweisdokument.

Herkunft: ZDF | Weiterlesen »