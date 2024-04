Eric, der Soul-DJ im Radio

Betont jugendlich gab sich Eric (49) bereits die ganze Dinner-Woche in Celle: Immer einen lockeren Spruch auf den Lippen (“Meine Tochter sieht mich als 'Bruder' - und ich so: 'Wieviel Geld brauchst du?'“), flachste sich Eric lässig durch die bisherigen Gänge. Außerdem deutete er immer wieder ein großes Hobby an: „Es hat mit Musik zu tun.

“ Verraten wollte er bis dato nichts - aber im „Spielzimmer“ seines weitläufigen Hauses lüftet der drahtige Sportstyp (“Mit Bewegung und gutem Essen möchte ich mein Leben verlängern“) direkt neben dem Mountainbike das Geheimnis. Und zwar ist Eric mittwochs von 6 bis 8 Uhr morgens (“Ich brauche nicht viel Schlaf“) Soul-DJ im Radio! Natürlich gibt er gleich eine Kostprobe seines Könnens, wechselt von der kalauernden Tonlage in den schnulzig-smoothen Modus (“Hallo Leute, raus aus dem Bett, ich bin's, Eric, euer Early Bird“) und spielt Funk & Soul der 1970er- und 1980er-Jahr

Eric Soul-DJ Radio Musik Hobby

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



express24 / 🏆 16. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Musiklegende und Mode-Ikone: Diana Ross: Ein fast skandalfreies Leben voller SoulSeit den 1960er-Jahren gehört Diana Ross zu den großen Soul-Diven es US-Musikbusiness. Nach Hits mit den Supremes läuft auch ihre Solo-Karriere zunächst gut, bis der kommerzielle Erfolg schließlich ausbleibt. Doch Ross ist nie ganz verschwunden, veröffentlicht 2022 sogar ein neues Album. Jetzt feiert sie ihren 80. Geburtstag.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Wochenendtipps für Bielefeld: Folk und Soul, Frühlingsgefühle und ein schicksalhafter AbstiegDer Veranstaltungskalender bietet vom Wochenende 22. bis 24. März viel Abwechslung. Die Highlights hat „nw.de“ im Überblick zusammengefasst.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Mitarbeiterin von Radio Free Europe/Radio Liberty: Russisches Gericht verlängert Untersuchungshaft von US-russischer JournalistinSeit Oktober 2023 sitzt die russisch-amerikanische Journalistin Alsu Kurmasheva in Russland im Gefängnis. Der offizielle Grund: Sie soll eine »ausländische Agentin« sein. Nun wurde ihre Untersuchungshaft verlängert.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

CONSTELLATION ENERGY - Ein Chart wie ein Strich nach obenDie Aktie von Constellation Energy gehörte gestern wieder einmal zu den starken Werten im Nasdaq 100. Mit einem Plus von 5,06 % landete sie auf Platz 3 der Gewinnerliste.

Herkunft: - 🏆 87. / 53 Weiterlesen »

History: Guy Ligier – ein Mann wie ein Erdbeben​​​Solche Typen kann nur Frankreich hervorbringen: Wir erinnern an den unverwechselbaren Guy Ligier – der frühere Rugby-Spieler, Rennfahrer, Kettenraucher und spätere Teamchef war ein Mann wie ein Erdbeben.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Extra-Szene in Harry Potter: Ein Film hat noch ein zweites EndeGIGA-Autor. Experte für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

Herkunft: Follow_the_G - 🏆 24. / 68 Weiterlesen »