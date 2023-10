Erholungskurs: Siemens Energy-Aktien springen an

Die Papiere legten im frühen XETRA-Handel zeitweise um 15 Prozent zu. Gegen Mittag geht es noch 5,10 Prozent auf 7,87 Euro aufwärts. Am Donnerstag waren sie um knapp 40 Prozent eingebrochen, nachdem der Konzern von Gesprächen mit dem Bund über Garantien für Großaufträge berichtet hatte.

Sein gekapptes Kursziel begründete der Goldman-Experte vor allem mit gesenkten Schätzungen für die Gewinnmargen von Siemens Gamesa angesichts der jüngsten Aussagen des Energietechnikunternehmens zu den Problemen der spanischen Windkrafttochter und weiteren Barmittelabflüssen bis 2028.

Erholungskurs: Siemens Energy-Aktien springen deutlich anDie in der vergangenen Woche abgestürzten Aktien des kriselnden Energietechnikkonzerns Siemens Energy haben am Montag ihre Aufholjagd fortgesetzt. Weiterlesen ⮕

Stützung von Siemens Energy: Druck auf Großaktionär Siemens wächstNach dem Kursabsturz vom Donnerstag braucht der Dax-Konzern eine schnelle Lösung. Bund und Banken sind sich weitgehend einig. Doch der Großaktionär will sich nicht drängen lassen. Weiterlesen ⮕

Siemens Energy: BaFin sollte genauer hinsehenSiemens Energy Aktie stürzt um über 30 Prozent ab. BaFin sollte sich das Verhalten des Unternehmens genauer anschauen. Weitere Informationen in der wallStreetONLINE Börsenlounge. Weiterlesen ⮕

Siemens Energy: Kein Geld vom Staat, nur GarantienDer Aufsichtsratschef von Siemens Energy, Joe Kaeser, beruhigt die Anleger und betont, dass das Unternehmen keine finanzielle Unterstützung vom Staat benötigt. Es gehe lediglich um Garantien zur Unterstützung des Wachstums. Kaeser räumt jedoch erhebliche Probleme im Windenergiegeschäft ein und fordert eine konzentrierte Lösung. Weiterlesen ⮕

Siemens Energy: Aufsichtsratschef beruhigt wegen Verhandlungen mit BundesregierungDer Aufsichtsratschef von Siemens Energy, Joe Kaeser, versucht nach Bekanntwerden von Verhandlungen des Unternehmens mit der Bundesregierung über staatliche Unterstützung, die Lage zu beruhigen. Es gehe bei den Gesprächen lediglich um Garantien, das Unternehmen benötige kein Geld vom Staat. Kaeser räumte erneut erhebliche Probleme mit dem Windenergiegeschäft ein. Weiterlesen ⮕

AKTIE IM FOKUS: Siemens Energy weiter erholt - Mehrere Analysten optimistischFRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie von Siemens Energy hat sich zum Wochenstart von ihrem am vergangenen Donnerstag erreichten Rekordtief noch etwas weiter erholt. Einige Analysten sehen den Kurssturz als Weiterlesen ⮕