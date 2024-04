Erholung an den US-Märkten nach Rückgang

Nach dem Rückgang gestern beobachten wir aktuell eine Erholung an den US-Märkten. Der Marktbreite S&P 500 deutet heute auf eine bullische Erholung. Während der Initial Balance sehen wir bereits, dass die Erholungsdynamik das Hoch vom Vortag übersteigt. Das nächste Ziel ist das obere Bouhmidi-Band (1σ) bei 5245. Ein Rückgang in die Handelspanne des Vortages könnte dieses Szenario jedoch vereiteln.+++Indizes wie den S&P 500 handeln: Sie interessieren sich für Index Trading? Heute um 18.

30 Uhr findet ein Webinar mit Dirk Friczewsky und mir statt, zu dem Sie sich jetzt noch anmelden können!+++Der Goldpreis könnte seinen Aufwärtstrend charttechnisch weiter fortsetzen, vorausgesetzt der aktuelle Bereich bei 2270 US-Dollar wird verteidigt. Ein Wert über dem oberen Keltner-Band wird als Bestätigung des Trends angesehen und könnte zu neuen Aufwärtsbewegungen führen. Ein Ausbruch über die letzten Höchststände würde das nächste Ziel von 2333 US-Dollar aktiviere

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FinanzenNet / 🏆 78. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Erholung an den US-Märkten und möglicher Aufwärtstrend beim GoldpreisNach einem Rückgang gestern beobachten wir aktuell eine Erholung an den US-Märkten. Der S&P 500 deutet auf eine bullische Erholung hin. Der Goldpreis könnte seinen Aufwärtstrend fortsetzen, vorausgesetzt der aktuelle Bereich wird verteidigt.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Fraport-Aktie: Kräftiges Gewinnplus und trotzdem keine DividendeDer Flughafenbetreiber Fraport hat im vergangenen Jahr von der Erholung der Passagierzahlen profitiert.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Fraport-Aktie gibt kräftig nach: Kräftiges Gewinnplus und trotzdem keine DividendeDer Flughafenbetreiber Fraport hat im vergangenen Jahr von der Erholung der Passagierzahlen profitiert.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Analyse der Mediennutzung: X (Twitter) verzeichnet bei der Nutzung einen Rückgang um 30 ProzentIn den USA verzeichnet X laut einer Studie einen Nutzer-Rückgang um 30 Prozent. Von Musk und Co. verkündete Rekordwerte werden angezweifelt.

Herkunft: ComputerBase - 🏆 27. / 67 Weiterlesen »

Chaos in Haiti: »Der Sieg der Gangs ist wie der Sieg der Taliban«Marodierende Banden, verhungernde Menschen, ein Premier, der seinen Rücktritt angekündigt hat: Haiti-Expertin Katja Maurer sagt, was dem bitterarmen Land in Mittelamerika droht und wie die Staatengemeinschaft helfen könnte.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »