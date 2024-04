Erfolgsgeschichte der BTTC-Frauen setzt sich fort

Bielefeld. Die Erfolg sgeschichte der BTTC-Frauen geht in die Fortsetzung. Im Mai beginnt die Saison in der 2. Bundesliga Nord. Das Team von und mit Trainer Zvjezdan Nastic hat sich binnen drei Spielzeiten vom Abstiegs- zum Meisterschaft skandidaten gemausert. Anfang Juni 2023 hatten die Frauen von der Voltmannstraße am letzten Spieltag noch Chancen auf den Titel. „Die vergangene Saison war phänomenal“, sagt Nastic. „Das war die beste bisher, und ich ich bin schon ein Weilchen hier“, schwärmt er.

Punktgleich mit dem Zweiten wurde der BTTC Dritter bei 10:4 Punkten. Unmittelbar nach der Spielzeit begann Nastic mit der Planung. „Ich wollte den Kader weitgehend zusammenhalten. Das ist auch gelungen. Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem Ergebnis.“ Den Stamm bilden erneut die Geschwister Yana und Tayisiya Morderger sowie Joëlle und Julyette Steur und Alexa Volkov. „Die Mannschaft ist in den vergangenen zwei Jahren gewachsen. Es gibt immer Veränderunge

