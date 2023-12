Erfolgreichster Twitch-Streamer zeigt Kontostand von über 14 Millionen US-Dollar

Der erfolgreichste Twitch-Streamer verliert die Beherrschung und zeigt seinen Kontostand von über 14 Millionen US-Dollar. Er ruft angebliche Cheater dazu auf, seinen Stream anzuschauen. In Euro umgerechnet sind das 13.439.661 Euro und 94 Cent.





Jynxzi - Der laute Streamer mit den meisten Subs auf TwitchJynxzi ist ein US-amerikanischer Streamer, der auf Twitch 3 Millionen Follower hat. In seinen Streams tritt er vor allem durch seine laute Persönlichkeit in Erscheinung. Er schreit viel herum, flucht und springt beim Zocken auf und ab. Aktuell der Streamer mit den meisten aktiven Subs auf Twitch – noch vor anderen Streaminggrößen wie ibai, xQc, Gaules, HasanAbi und KaiCenat. Das Besondere an Jynxzi ist – neben seinem Geschrei – dass er hauptsächlich einen Shooter spielt, der auf Twitch sonst auf eher geringes Interesse stößt.

Diablo 4 plant angeblich neue Shop-Items, könnten Twitch-Streamer Asmongold 450 € kostenTwitch: Asmongold verliert Pay2Win-Wette und schuldet Zuschauer 500 $ weil Blizzard Pay2Win in Diablo 4 einfügt.

Streamer erlebt iPhone-Explosion während Live-StreamEin Streamer erlebt während seines Live-Streams eine iPhone-Explosion. Das Video zeigt, wie das Gerät explodiert und Feuer fängt. Der Streamer konnte sich in Sicherheit bringen.

Streamer teilt Begeisterung über Veränderungen der Summoner’s Rift MapStreamer Frederik „NoWay“ Hinteregger teilt in seinem Stream seine Begeisterung über die kürzlich angekündigten Veränderungen der Summoner’s Rift Map. Die bevorstehenden Änderungen, die mit Season 14 im Januar 2024 eingeführt werden, versprechen große Änderungen im Gameplay.

LEGO-Fortnite knackt die Marke von 2,4 Millionen Spielern – mehr als alle anderen Modi zusammenDer neue Modus LEGO-Fortnite knackt nach zwei Tagen live die 2,4 Millionen-Spieler-Marke und überflügelt damit alle anderen Modi zusammen.

Worldcoin Foundation startet 5-Millionen-Dollar-Zuschussprogramm 'Wave0' für GemeindenWorldcoin (WLD) hat eine Initiative vorgestellt, die darauf abzielt, Innovatoren zu unterstützen, die an widerstandsfähiger Technologie arbeiten und gerechtere Systeme fördern.

