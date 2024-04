Erfolgreicher Manga Kagurabachi erhält dritte Auflage

Der Manga Kagurabachi wurde zur Veröffentlichung zum Ziel vieler Memes. Der Hype geriet völlig außer Kontrolle und führte dazu, dass die Geschichte die Aufmerksamkeit vielerKagurabachi erscheint beim Shueisha-Verlag, bei dem auch andere bekannte Mangas wie One Piece oder Boruto erscheinen. Mittlerweile ist der Manga so erfolgreich, dass die erste Ausgabe eine dritte Auflage bekommt. Für einen völlig neuen Manga ist das ein großer Erfolg.

Auf dem offiziellen X-Account von kagurabachi_x wird die frohe Botschaft verkündet, dass der erste Band zum dritten Mal in tausendfacher Form gedruckt werden muss. Das Team hinter dem Account bedankt sich außerdem für die Unterstützung der Fans:Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unsererDie neue Welle an Manga-Exemplaren soll am 19. April 2024 in den Buchhandlungen ankommen. Der zweite Band soll am 5. Mai 2024 folge

