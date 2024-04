Erfolgreicher Investigativ-Abend bei RTL

📆 05.04.2024 10:38:00

📰 DWDL ⏱ Reading Time:

27 sec. here

8 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 35%

Publisher: 59%

RTL,Investigativ-Abend,Team Wallraff

RTL kann mit seinem Investigativ-Abend am Donnerstag zufrieden sein. Das 'Team Wallraff', das sich diesmal Missständen bie Reinigungsfirmen annahm, erreichte ab 20:15 Uhr im Schnitt 1,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Marktanteile lagen mit 6,7 Prozent beim Gesamtpublikum, 10,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 9,0 Prozent in der erweiterten Zielgruppe 14-59 auf einem zumindest soliden Niveau. Erfreulich ist aber vor allem, wie gut sich am späten Abend dann noch 'Stern Investigativ' schlug. Mit seinen Recherchen im Reichsbürger-Milieu erreichte man ab 22:35 Uhr fast ebenso viele 14- bis 49-Jährige wie 'Team Wallraff' um 20:15 Uhr (0,48 zu 0,52 Millionen). Zu späterer Stunde fiel der Marktanteil dadurch mit 15,3 Prozent signifikant höher aus. Bei den 14- bis 59-Jährigen wurden 11,9 Prozent Marktanteil erzielt, insgesamt hatten im Schnitt 0,99 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung verfolgt.