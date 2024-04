Erfolgreiche Wachstumsbeschleunigung für Online-Handelsplattform

Nach schwierigen Jahren hat das Management dieses Unternehmens den Hebel erfolgreich umgelegt. Das laufende Geschäftsjahr dürfte neue Rekorde mit sich bringen. Und nicht nur das. Die Wachstumsbeschleunigung soll nachhaltig sein, das Potenzial der Aktie damit noch lange nicht ausgereizt.Die Online-Handelsplattform hatte in den vergangenen Jahren mit zunehmender Konkurrenz zu kämpfen. Allerdings tragen die Maßnahmen von Vorstandschef Jamie Iannone zusehends Früchte.

In der Webinarreihe SG Active Trading präsentiert Ihnen die Société Générale jeden Mittwoch von 19 bis 20 Uhr aktuelle Marktausblicke und Handelsideen eines Experten oder einer Expertengrupp

Online-Handelsplattform Wachstumsbeschleunigung Rekorde Konkurrenz Management

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



/ 🏆 87. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Sell-Side-Analysten unterstützen Online-HandelsplattformDie Sell-Side-Analysten haben ihre Kaufempfehlungen für die Online-Handelsplattform erneuert und das Kursziel von 50 EUR bestätigt. Die Maßnahmen des Vorstandschefs zeigen positive Auswirkungen, jedoch wurden die Chancen auf einen Aufwärtstrend zum Jahreswechsel verpasst.

Herkunft: - 🏆 87. / 53 Weiterlesen »

Chinesischer Online-Händler Shein: Erfolgreiche Billigmode mit schlechtem RufDer von der Corona-Pandemie beflügelte Boom des Online-Shoppings in Deutschland ist einer Umfrage zufolge beendet. Der Anteil derjenigen, die mindestens die Hälfte ihrer Einkäufe online erledigen, ist von etwa einem Drittel (32 Prozent) 2022 auf nun 26 Prozent gesunken.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Psychologie: Diese Gewohnheiten meiden erfolgreiche MenschenErfolg beruht oft auf guten Gewohnheiten – und auf bestimmten Dingen, die solche erfolgreichen Personen einfach nie tun würden.

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »

Erfolgreiche Menschen haben keine Angst vor Risiko, laut einem bekannten Reichen-ForscherVermögensforscher Thomas Druyen hat Hunderte Gespräche mit Millionären und Milliardären geführt – und verrät hier, was sie eint.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Keller ausmisten: Fünf Tipps fürs erfolgreiche EntrümpelnEs ist wieder Zeit für den Frühjahrsputz, und wenn Sie erst entrümpeln und dann putzen müssen, finden Sie hier 6 einfache und praktische Möglichkeiten, dies zu tun. Arbeiten Sie an einem Raum nach dem anderen und versuchen Sie, die Entrümpelung an einem Tag zu erledigen, wenn nötig auch an zwei.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Keller ausmisten: Fünf Tipps fürs erfolgreiche EntrümpelnEs ist wieder Zeit für den Frühjahrsputz, und wenn Sie erst entrümpeln und dann putzen müssen, finden Sie hier 6 einfache und praktische Möglichkeiten, dies zu tun. Arbeiten Sie an einem Raum nach dem anderen und versuchen Sie, die Entrümpelung an einem Tag zu erledigen, wenn nötig auch an zwei.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »