Erfolgreiche deutsche Meisterschaften im Kanumarathon für die KRG Bremen

Neben dem Seriensieger vom Störtebeker Bremer Paddelsportverein triumphiert auch die Juniorin Marit Behrens auf der Ems in Rheine. Weitere gute Platzierungen runden ein aus Bremer Sicht starkes Wochenende ab.Der spätere deutsche Meister im Short Race , Marcel Paufler , während der ersten Portage, bei der sein Bruder Sven noch auf dem zweiten Platz lag.Der Start in die neue Saison im Kanumarathon ist den Wassersportlern der Kanurenngemeinschaft Bremen geglückt.

Dass es beim Kanumarathon nicht immer fair zugeht, liegt in der Natur des Wettkampfes. Wo die Sportler nicht nur auf dem Wasser um die beste Position kämpfen, sondern auch während der sogenannten Portagen, in denen sie ihr Kajak aus dem Wasser nehmen, es dann laufend über Land tragen und schließlich wieder einsetzen, sind körperliche Kontakte und manchmal auch Bootskollisionen programmiert.

Hjördis Sommer wurde in ihrem Rennen hinter einer für die Meisterschaft nicht gewerteten Belgierin und 22 Sekunden hinter Caroline Fink Dritte, was DM-Silber bedeutete. Danach folgte schon Marit Behrens . Die Juniorin aus Bremen hatte sich zuvor nach 17:32,7 Minuten mit 15 Sekunden Vorsprung den DM-Titel in ihrer Altersklasse gesichert. Sirko Jessen und Henriette Wicke sammelten vor allem DM-Erfahrungen und noch keine Medaillen.

Einen Tag nach der DM standen in Rheine die Langstreckenrennen an. In den Leistungsklassen und bei den Junioren waren sie die erste Qualifikation für den Weltcup Anfang Juni auf der Havel. Bei den Männern triumphierte über 24,1 Kilometer mit vier Portagen erneut Marcel Paufler , der seinen größten Widersacher Andreas Heilinger erst kurz vor der letzten Portage abfangen und nach dem Wiedereinsetzen des Kajaks dann distanzieren konnte. Dritter wurde Sven Paufler .

