Erdrutschsieg für Geert Wilders löst Alarmstimmung bei der EU aus

Der Erdrutschsieg für den Rechtspopulisten Geert Wilders in den Niederlanden hat wegen dessen Nexit-Plan bei der EU Alarmstimmung ausgelöst. Viele fordern Konsequenzen für den nächstjährigen Europawahlkampf. In den Niederlanden stehen die Warnungen in den Bussen, Bahnen und Straßen Straßburgs auf Alarmstufe rot.

Das hat zwar wenig mit dem politischen Beben der nächtlichen Stimmenauszählung zu tun, weil Frankreich die Warnstufe bereits nach dem tödlichen islamistischen Attentat in Arras im Oktober heraufgesetzt hatte. Doch es trifft die Stimmung der meisten Abgeordneten auf ihrem Weg ins Plenum am Donnerstag





Rechtspopulist Geert Wilders gewinnt Parlamentswahl in den NiederlandenDer Rechtspopulist Geert Wilders hat laut Prognose die Parlamentswahl in den Niederlanden gewonnen und strebt nun das Amt des Ministerpräsidenten an. Er betonte, dass die Wähler gesprochen haben und ihre Entscheidung umgesetzt werden muss. Wilders versicherte, dass die Zwangsschließung von Moscheen derzeit kein Thema sei und dass die Priorität darin bestehe, den "Asyl-Tsunami" zu begrenzen.

Wahl in Niederlanden: Rechtspopulist Geert Wilders triumphiertPolitisches Erdbeben in den Niederlanden: Aus der Parlamentswahl ist die Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders einer Prognose zufolge als stärkste Kraft hervorgegangen. Die Regierungsbildung dürfte schwierig werden.

Guten Morgen, NRW!Deutlicher Rechtsruck bei der Parlamentswahl in den Niederlanden: Erstmals holte die Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders die meisten Stimmen. Mehr dazu und was heute wichtig wird, hier in 4 Minuten Lesezeit: 👇

