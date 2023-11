Erdogans Besuch in Berlin: Spannung zwischen Erdogan und Scholz

Erdogan s Besuch war mit Spannung erwartet worden, nachdem der türkische Präsident den Hamas - Terror gegen Israel verharmlost hatte. So lief der Pressetermin mit dem Kanzler.Nur wenige Wörter machten den Besuch des türkischen Präsidenten in Berlin zu einem heiklen Termin für den Bundeskanzler . Die Hamas sei „keine Terror organisation“, sagte(SPD) auf einer gemeinsamen Pressekonferenz am Abend reagiert, sollte der türkische Präsident den Terror der Palästinenserorganisation erneut verharmlosen.

Schließlich bezeichnete Scholz es kürzlich als „absurd“, dass Erdogan zu alledem auch noch Faschismusvorwürfe gegen Israel erhoben und von einem „Genozid“ in Gaza gesprochen hatte.Immerhin: Einig waren sich Scholz und Erdogan , dass es gut sei, miteinander zu reden – über den Krieg im Nahen Osten, den-Krieg, aber auch über den geplanten Nato-Beitritt Schwedens, den die Türkei blockiert, und ein mögliches neues Migrationsabkommen. Einig war man sie sich aber auch, sich in entscheidenden Punkten uneins zu sei





