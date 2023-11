Erdogan und Scholz bewerten die Lage im Nahen Osten unterschiedlich

Nach seinem Besuch im Schloss Bellevue bei Bundespräsident Steinmeier traf der türkische Präsident Erdogan bei seinem Berlin-Aufenthalt Bundeskanzler Scholz. Beide bewerteten die aktuelle Lage im Nahen Osten unterschiedlich. Deutschland und die Türkei bewerten die aktuelle Lage im Nahen Osten unterschiedlich.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) haben bei ihrem gemeinsamen Treffen in Berlin am Freitagabend ihre unterschiedlichen Positionen zur aktuellen Lage im Nahen Osten betont. Scholz betonte das Selbstverteidigungsrecht Israels. Zugleich sei Deutschland einer der größten Geldgeber für humanitäre Unterstützung der Palästinenser. Erdogan prangerte hingegen das israelische Vorgehen im Gaza-Streifen an. Die israelischen Geiseln im Gazastreifen seien nichts anderes als die Palästinenser in israelischen Gefängnissen. Erdogan forderte Bundeskanzler Scholz auf, sich gemeinsam für eine humanitäre Waffenpause in Gaza einzusetzen

BERLİNERZEİTUNG: Erdogan-Besuch: Pressekonferenz beendet, Scholz und Erdogan brechen zu Abendessen aufNach einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt haben Olaf Scholz und Recep Tayyip Erdogan ihr gemeinsames Abendessen begonnen. Währenddessen protestieren Kurden im Regierungsviertel und es gibt zahlreiche Straßensperrungen.

DW_DEUTSCH: Scholz und Erdogan: Spannungen über Nahost-KonfliktDer türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kommt am Freitag nach Berlin. Die Positionen zum Krieg im Nahen Osten liegen zwischen beiden Ländern weit auseinander. Für das Treffen gilt die oberste Sicherheitsstufe.

BR24: Scholz wird nicht schweigen, wenn Erdogan Israel angreiftWenn der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan seine Verbalattacken gegen Israel fortsetzt, wird Bundeskanzler Olaf Scholz nicht schweigen können. Er wird gut vorbereitet sein, um angemessen zu reagieren.

