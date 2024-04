Erdogan signalisiert Kurskorrektur nach Niederlage bei Kommunalwahlen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat nach der Niederlage seiner nationalkonservative Partei AKP bei den Kommunalwahlen eine Kurskorrektur signalisiert. „Wenn wir einen Fehler gemacht haben, werden wir ihn beheben“, sagte Erdogan am Montag (1. April) in der Parteizentrale in Ankara. Welche Änderungen er innerhalb seiner Partei oder in der Politik vornehmen wolle, ließ er allerdings offen. „Dies ist nicht das Ende für uns, sondern ein Wendepunkt“, sagte Erdogan .

Er räumte zugleich Verluste für die AKP ein. Die oppositionelle CHP - die Partei des Gründers der modernen Türkei, Mustafa Kemal Atatürk - erreichte landesweit fast 38 Prozent der Stimmen. Sie lag mehr als zwei Punkte vor der AKP. Erdogan selbst war erst im Mai 2023 für weitere fünf Jahre gewählt worden. Die Kommunalwahlen, bei denen auch Stadt- und Gemeinderäte neu bestimmt wurden, galten dennoch als wichtiger Stimmungstes

Erdogan AKP Kommunalwahlen Kurskorrektur Niederlage

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



WA_online / 🏆 103. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Erdogan räumt Niederlage bei Kommunalwahlen einAnkara - Nach den Kommunalwahlen in der Türkei hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den Sieg der Opposition eingeräumt. Man habe nicht das Ergebnis erzielen können, das man sich gewünscht und

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Türkei-Wahlen: Herbe Niederlage für Erdogan bei KommunalwahlenDie türkische Opposition hat einen Überraschungssieg hingelegt. Sie geht als stärkste Kraft aus den Kommunalwahlen hervor – ein herber Rückschlag für Präsident Recep Tayyip Erdogan. Die Details.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Kommunalwahlen in der Türkei: Erdogans historische NiederlageDie oppositionelle CHP gewinnt nicht nur die großen Städte, sondern ist auch erstmals landesweit vor Erdogans AKP die stärkste Partei.

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Kommunalwahlen in der Türkei - Niederlage für Erdoğans ParteiKorrespondentenbericht: Die oppositionelle CHP gewinnt Kommunalwahlen in der Türkei.

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »

Erdogan räumt historischen Sieg der Opposition bei Kommunalwahlen einEs ist ein Debakel für Erdogan: Die Oppositionspartei und deren amtierender Bürgermeister haben sich in der türkischen Hauptstadt Ankara zum Wahlsieger erklärt. Auch Istanbul geht an Erdogans Widersacher. Der türkische Präsident räumt die Niederlage nun ein.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Erdogan räumt historischen Sieg der Opposition bei Kommunalwahlen in der Türkei einDer türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den historischen Sieg der Opposition bei den Kommunalwahlen eingeräumt. Er sprach am Sonntag von einem

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »