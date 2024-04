Erdbeben in Taiwan: TSMC stoppt teilweise Produktion von Halbleitern

Nach dem heftigen Erdbeben in Taiwan hat der Auftragsfertiger TSMC teilweise die Produktion von Halbleitern eingestellt und Angestellte evakuiert. Betroffen ist unter anderem der Hauptsitz des Unternehmens in der Kreisstadt Hsinchu im Nordwesten der Insel,aus der Hauptstadt Taipeh. Laut einer anonymen Quelle gab es an mindestens zwei Fertigungsstätten teils große Schäden, weswegen alle Maschinen gestoppt wurden.

Einige Produktionslinien sollen den Betrieb demnach aber schon nach wenigen Stunden wieder aufnehmen. Offiziell heißt es von dem Unternehmen bislang nur, dass alle Sicherheitssysteme normal funktionieren würden und man die Folgen der Erdstöße prüfe, zitiert Bloomberg.Das Erdbeben am Mittwoch war das stärkste seit 25 Jahren auf dem Inselstaat vor der Küste Chinas. Es verursachte Schäden an zahlreichen Gebäuden. Es gibt Berichte über Menschen, die noch eingeschlossen sind. Laut Reuters kamen mindestens vier Menschen ums Lebe

