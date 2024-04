Erdbeben in New York ohne größere Schäden

Bei dem Erdbeben in New York am Freitag sind zum Glück keine größeren Schäden entstanden. Am Morgen hatten erste Meldungen im Internet die Runde gemacht, in denen Anwohner:innen sich fragten, was die gerade empfundenen Erschütterungen zu bedeuten haben. Kurze Zeit bestätigten die Behörden: Es gab ein Erdbeben der Stärke 4,8. Das Epizentrum lag demnach nahe dem Ort Lebanon im US-Bundesstaat New Jersey, etwa 65 Kilometer westlich von New York .

Dennoch war es sogar im 600 Kilometer entfernten Boston zu spüren – und eben im Big Apple. Da nach ersten Berichten keine größeren Schäden oder Unfälle zu vermelden waren, wurde das Beben vor allem zum kuriosen Medienereignis. Bewohner:innen teilten ungläubig ihre Aufnahmen von vor Ort – vor allem ein T-Shirt-Shop bekam viel Aufmerksamkeit.

