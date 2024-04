Erdbeben in New Jersey: Beben bis nach Long Island spürbar

Es ereignete sich gegen 18 Uhr (Ortszeit) ein Erdbeben der Stärke 4,0 in Gladstone , New Jersey , etwa 60 km westlich von New York City . Das Beben war bis nach Long Island spürbar und führte zu bebenden Häusern.

In Manhattan gab es auch Erschütterungen, jedoch ohne größere Auswirkungen. Das Empire State Building kommentierte das Beben mit den Worten: „Mir geht es immer noch gut.“

