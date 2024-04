Erdbeben erschüttert New York City

In New York City hat sich am Freitagmorgen (Ortszeit) ein Erdbeben der Stärke 4 ,8 ereignet. Zahlreiche Anwohner der Region in und um die Metropole in den USA berichteten von den Auswirkungen.

