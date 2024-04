Rund um die Millionenmetropole New York wackelt die Erde - und das gleich mehrmals. Berichte über Schäden gibt es zunächst nicht. Das Empire State Building teilt mit: „Mir geht es gut.“erschüttert. Berichte über Verletzte oder Sach schäden gab es zunächst nicht. Das eigentliche Beben am Freitagvormittag (Ortszeit) hatte nach Angaben der zuständigen US-Behörde eine Stärke von 4,8 und ereignete sich in einer Tiefe von 4,7 Kilometern, also relativ nahe unter der Erdoberfläche.

„Das war eines der größten Erdbeben an der Ostküste in 100 Jahren“, sagte die Gouverneurin des Bundesstaates New York, Kathy Hochul.Das Epizentrum lag nach Behördenangaben nahe dem Ort Lebanon im US-Bundesstaat New Jersey, etwa 65 Kilometer westlich der Stadt New York. In den Stunden danach gab es zahlreiche Nachbeben.Die Überprüfung der Infrastruktur und Suche nach Schäden werde „extrem ernst“ genommen, sagte Hochul. „Glücklicherweise sind wir hier in New York Meister der Desaster. Wir wissen, wie wir damit umgehe

Erdbeben New York Schäden Empire State Building Gouverneurin

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



rponline / 🏆 8. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

„Das gesamte Gebäude hat gewackelt“: Erdbeben erschüttert Region um New YorkRund um die Millionenmetropole New York hat die Erde gebebt. Es sei eines der größten Erdbeben an der Ostküste gewesen, hieß es. Berichte über Schäden gab es zunächst nicht.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Mit Stärke 4,7: Erdbeben erschüttert New York!Das Gebiet von New York City wurde von einem Erdbeben mit Stärke von 4,7 erfasst.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

News des Tages: Erdbeben in New York ++ Bezahlkarte für Geflüchtete kommtDie wichtigsten News des Tages kurz und knapp auf einen Blick:

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »

Erdbeben erschüttert Region um New YorkRund um die US-Metropole New York hat die Erde gebebt. Berichte über Schäden gibt es bisher nicht.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Erdbeben der Stärke 4,8 erschüttert New York – weitere Städte in den USA betroffenTaiwan wurde am Mittwoch von einem starken Erdbeben erschüttert. Es gibt mindestens sieben Tote und mehr als 700 Verletzte.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Erdbeben der Stärke 4,8 erschüttert New York – weitere Städte in den USA betroffenTaiwan wurde am Mittwoch von einem starken Erdbeben erschüttert. Es gibt mindestens sieben Tote und mehr als 700 Verletzte.

Herkunft: chiemgau24 - 🏆 50. / 63 Weiterlesen »