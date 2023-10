Er war kurz mit Julia Roberts zusammen: Matthew Perry starb am Geburtstag seiner Ex

"Friends"-Schauspieler Matthew Perry starb am Geburtstag von Julia Roberts. Die beiden verband eine kurze wie traurige Liebesbeziehung.

Der 28. Oktober ist seit vergangenem Wochenende der Todestag des beliebten US-Schauspielers Matthew Perry (1969-2023). Es ist jedoch auch der Geburtstag von Oscarpreisträgerin(56), die am 28. Oktober 1967 das Licht der Welt erblickt hatte. Was zunächst zusammenhangslos erscheint, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als tragischer Zufall: Denn Roberts und Perry führten Mitte der 90er Jahre eine ebenso intensive wie kurzlebige Liebesbeziehung..

Aus täglichem Austausch per Fax - "das war vor dem Internet, vor Handys" - wurden schließlich stundenlange Telefongespräche und schließlich ein privates Treffen, bei dem Roberts spontan vor seiner Haustür gestanden haben soll: "Als ich die Tür öffnete, stand da eine lächelnde Julia Roberts vor mir." headtopics.com

Während Roberts' Gastauftritt bei "Friends" seien die beiden bereits ein Paar gewesen, auch das anschließende Silvesterfest hätten sie noch zusammen verbracht. Letztendlich habe es sich jedoch nur um eine rund dreimonatige Romanze gehandelt - die laut seinen MemoirenSo beschrieb der Schauspieler seinen damaligen Zwiespalt darin mit den Worten: "Julia Roberts zu daten, war zu viel für mich.

Perry war am vergangenen Samstag leblos in seinem Pool aufgefunden worden und im Alter von 54 Jahren verstorben. Die genauen Umstände seines Todes sind noch nicht geklärt, Aufschluss soll eine toxikologische Untersuchung geben. Dies könnte sich allerdings noch Wochen oder sogar Monate hinziehen. headtopics.com

