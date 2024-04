Er sportelt den Stress weg: P. Diddy hat mächtig Ärger mit der Justiz , doch davon merkt man auf neuen Schnappschüsse n nix(54, bürgerlich Sean Combs) seinen Sorgen davon: Der Rap-Star schwang sich am Donnerstag aufs Fahrrad , um durch seine Nachbarschaft im exklusiven Viertel Star Island in Miami Beach zu cruisen.

Trotz – oder gerade wegen – des Skandals inszeniert sich der Rapper sorgenlos: Er versucht, auf den Schnappschüssen die Vorwürfe wegzustrahlen, zeigt den Fotografen mit Zeige- und Mittelfinger das Peace-Zeichen. Bei seiner kleinen Radtour kümmerte er sich laut „Fox News“ auch um einige Fans, die dem Musiker zujubelten und sich über ein High Five freuten.Er paffte nach dem Radeln auf dem Steg seines Grundstücks, gönnte sich ein Glas Wein und schien per Video-Anruf zu telefonieren.Aktuell ist der Anzeigenhauptmeister in aller Munde – dank Stefan Raab. Ein Gläschen Wein, ein entspanntes Telefonat. Diddy scheint sich trotz der Ermittlungen gegen ihn nicht zu stresse

P. Diddy Justiz Schnappschüsse Fahrrad Skandal Rapper Vorwürfe Sorgenlos Fans High Five Wein Telefonat Ermittlungen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



BILD / 🏆 82. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Diddy: Hier pafft er in Miami den Razzia-Stress wegDiddy ist nach den Razzien wieder in seiner Miami-Villa. Dort lässt er es sich gut gehen.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Passagierin über Flixbus-Crash bei Leipzig: „Ärger, Stress und rücksichtsloses Fahren“Nach dem tödlichen Flixbus-Unfall mit vier Toten auf der A9 bei Leipzig, macht eine Überlebende den Fahrern schwere Vorwürfe.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

„Jahrelanger Sport macht sich bemerkbar“: Wie Ex-RAF-Frau Klette in der Justiz eingeschätzt wirdDie 65-jährige Daniela Klette sitzt unter verschärften Bedingungen in Untersuchungshaft. Offenbar werden Flucht- und Befreiungsversuche nicht ausgeschlossen.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Berliner Justiz: Dieser Richter macht Straftätern in 20 Minuten den ProzessDie Mühlen deutscher Gerichte mahlen langsam, heißt es. Dabei gibt es schon seit Jahrzehnten beschleunigte Verfahren. Doch sind Schnellprozesse immer sinnvoll?

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74 Weiterlesen »

Justiz: Senatorin Badenberg: Cannabis-Gesetz macht viel noch ArbeitBerlin (bb) - Nach Einschätzung von Berlins Justizsenatorin Felor Badenberg (parteilos) wird das neue Cannabis-Gesetz der Berliner Justiz noch viel Arbeit

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Neues Cannabis-Gesetz macht Paderborner Justiz viel ArbeitDie Paderborner Staatsanwaltschaft muss rund 2.000 Verfahren erneut prüfen. Auch die Amtsgerichte sind stark gefordert.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »