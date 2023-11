Er erschoss ihren Sohn mit der Flinte

Der Mann erschoss den Sohn der Frau mit einer Schrotflinte. Die junge Frau mit langen, roten Haaren hatte zuletzt am Mittwoch um 5 Uhr Kontakt zu ihren Angehörigen. Nach Angaben der Angehörigen hielt sie sich seit Dienstagabend in Saarlouis auf, etwa zehn Kilometer von ihrem Heimatort entfernt. Seitdem gibt es kein Lebenszeichen von Natascha. Die Polizei schließt nicht aus, dass ihr etwas zugestoßen sein könnte. Die Kriminalpolizei hat jedoch noch keine konkreten Erkenntnisse darüber, was mit ihr passiert ist. Ein Beamter sagte zu BILD: "Wir ermitteln in alle Richtungen.

