Equal Pay Day: Frauen verdienen weniger als Männer

Frauen verdienen im Schnitt deutlich weniger als ihre männlichen Arbeitskollegen. In der EU liegt der sogenannte Gender Pay Gap bei 13 Prozent. Deutschland liegt mit 18 Prozent darüber. Wie kommt es dazu? Und wie könnte sich das ändern? Das Wichtigste zum Equal Pay Day.Trauriges Ergebnis der Europäischen Kommission: In der gesamten Union verdienen Frauen durchschnittlich 13 Prozent weniger als Männer. Für einen Euro, den ein Mann verdient, erhält eine Frau demnach 87 Cent.

Diesen Missstand will die EU ins öffentliche Bewusstsein rücken, darum gibt es in der EU den "Equal Pay Day". Er fällt dieses Jahr auf den 15. November, das Datum entspricht dem Tag, von dem an Frauen rechnerisch gesehen zusätzlich arbeiten müssen, um das gleiche Lohnniveau wie Männer zu kommen. Im April haben die EU-Mitgliedsstaaten eine Richtlinie verabschiedet, um den Gender. Hier verdienen Frauen durchschnittlich 18 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. Der Wert wird jährlich vom Statistischen Bundesamt berechnet und ist in den letzten Jahren gesunke

