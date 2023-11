EQS-Adhoc: Mynaric AG: Mynaric erhält einen Auftrag über 25 Millionen US-Dollar von Northrop Grumman.

Die Top 3 Dividendenaktien 2024In diesem Report stellen wir Ihnen 3 Top-Aktien aus dem Energie-Sektor vor, die Sie unbedingt auf Ihre Watchlist setzen müssen. Lassen Sie sich diese kostenlose Analyse nicht entgehen!Hier klicken

RTL_COM: Amerikaner erbt 30 Millionen Dollar, dann stirbt er: Ist seine Freundin eine Millionen-Mörderin?Cold Case in Alabama gelöst

AIRLINERS_DE: Play Airlines steigert Einnahmen und Passagierzahlen im dritten QuartalDie Gesamteinnahmen stiegen im dritten Quartal um 84 Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres. Zudem konnte Play mit knapp 192.000 Passagieren die höchste Anzahl an Fluggästen in einem Monat befördern. Die Auslastung im dritten Quartal lag bei über 88 Prozent. Für das Gesamtjahr geht die Airline zwar von einem Umsatz in Höhe von 280 Millionen US-Dollar (rund 265,59 Millionen Euro) aus, rechnet allerdings mit einem Verlust von etwa zehn Millionen US-Dollar (rund 9,49 Millionen Euro). Bis Ende des Jahres will Play rund 1,5 Millionen Passagiere befördert haben.

FN_NACHRICHTEN: EQS-CMS: SAP SE: Veröffentlichung einer KapitalmarktinformationEQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: SAP SE / Aktienrückkauf 2023 SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation 31.10.2023 / 09:18 CET/CEST Veröffentlichung einer

FN_NACHRICHTEN: EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer KapitalmarktinformationEQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation 31.10.2023 /

FN_NACHRICHTEN: EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer KapitalmarktinformationEQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Talanx Aktiengesellschaft / Information zum Aktienrückkaufprogramm Talanx Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

FN_NACHRICHTEN: EQS-DD: Meta Wolf AG: Nicolas Wolf, Gewährung von 13.333 Bezugsrechten im Rahmen einer KapitalerhöhungMeldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 02.11.2023 / 02:35 CET/CEST Für

