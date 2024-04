Entwickler versucht Nazi-Symbolik in 'Life is Strange'-Spiel einzubauen

06.04.2024

Ein Entwickler des Studios Deck Nine hat versucht, Nazi-Symbolik in das nächste 'Life is Strange'-Spiel einzubauen. Die 'Life is Strange'-Reihe ist bekannt für ihre nachvollziehbaren und sympathischen Charaktere. Besonders gefeiert wurde der jüngste Ableger 'True Colors', der einen bisexuellen Hauptcharakter hatte. Die Entdeckung der Nazi-Symbolik ist für viele Fans bitter.