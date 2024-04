Enttäuschung und Sorgen in der Reitgruppe

Natalie ist enttäuscht, weil Vincent wegen seines Liebeskummers einen geplanten Ausritt mit ihr absagt und sich lieber allein abreagieren möchte. Als sein Pferd später ohne ihn zurückkehrt, machen sich Ana und Natalie große Sorgen. Bei der gemeinsamen Suche durchschaut Greta, dass Natalie schwer verliebt in Vincent ist, und rät ihr, mehr in die Offensive zu gehen. Schließlich ist es jedoch Ana, die Vincent findet. Währenddessen wird sich Philipp bewusst, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis Ana von ihrem Erbe erfährt. Er macht sich große Sorgen, dass sie von seinem ursprünglichen Plan erfahren könnte. Helene bezeichnet ihren gemeinsamen Abend vor Günther als Date. Dieser reagiert jedoch anders als erwartet, was Helene sehr verunsichert. Sie beschließt, keine weiteren Annäherungen zuzulassen

