Der Köpenicker Klub geht seinen Weg ohne Trainer Urs Fischer weiter. In den sozialen Netzwerken ist nun von Enttäuschung, Trauer und viel Dankbarkeit für die Arbeit des Schweizers zu lesen. Übertraf das, was sonst so unter den Beiträgen der Eisernen in den sozialen Medien an Beiträgen unter den Posts des Klubs zu lesen ist.

Allein auf der Plattform X (ehemals Twitter) waren bis zum frühen Nachmittag knapp 600 Kommentare zusammengekommen, die in ihrer inhaltlichen Bewertung der jüngsten Geschehnisse rund um die Trainerposition irgendwo zwischen Trauer, Enttäuschung, vor allem aber Dankbarkeit angesiedelt waren. Dankbarkeit insbesondere an Fischer, der die Köpenicker aus der Zweiten Bundesliga bis in die Champions League geführt hat. „Ich kann es nicht liken. Urs, ich danke dir für die phantastische Zeit, die wir miteinander hatten. Vielleicht wird’s nie wieder so schön. Ich hätte dich behalten wollen. Du bleibst immer Unioner und fühle dich mehr als gewertschätz

:

ZDFHEUTE: Geheime Millionen für den Erfolg von ChelseaAbramowitsch hat beim FC Chelsea offenbar jahrelang heimlich Millionen für Transfers gezahlt. Einzelne Fälle hat der Klub bereits 'proaktiv bei Fußballaufsichtsbehörden' angezeigt.

Herkunft: ZDFheute | Weiterlesen »

FİNANZENNET: Auf der Überholspur: Trotz schrumpfender Gewinne ist NASDAQ-Titel Tesla der Konkurrenz noch immer vorausMit seinem Ergebnisbericht für das dritte Quartal sorgte der US-Elektroautobauer Tesla kürzlich für Enttäuschung. Sorgen müssten sich Anleger jedoch nicht machen, sagen Experten, denn der Musk-Konzern kann die Konkurrenz nach wie vor hinter sich lassen.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen »

WATSON_DE: Trainer Urs Fischer verlässt Union Berlin Urs Fischer , der erfolgreichste Trainer in der Geschichte von Union Berlin, hat sich einvernehmlich von dem Klub getrennt. Fischer führte Union von der 2. Liga bis in die Champions League, wurde aber nun durch eine gemeinsame Entscheidung verabschiedet.

Herkunft: watson_de | Weiterlesen »

WATSON_DE: El Ghazi verlässt FSV Mainz 05 nach StreitNach erneutem Zwist zwischen El Ghazi und seinem Verein FSV Mainz 05, trennt sich der Klub nun von dem Spieler. Israel und die im Gazastreifen regierende Hamas befinden sich im Krieg. Am 7. Oktober griffen Terroristen den jüdischen Staat an und töteten in Israel Tausende Menschen. Das Land reagierte mit verheerenden Luftangriffen auf den Gazastreifen, die seitdem ununterbrochen weitergehen. Im Israel-Update hält euch watson auf dem Laufenden und sagt euch, was ihr wissen müsst, wenn ihr über den Krieg gegen Israel informiert sein möchtet.

Herkunft: watson_de | Weiterlesen »

FOLLOW_THE_G: PlayStation Portal Remote-Player: Enttäuschende AnkündigungDie Ankündigung des PlayStation Portal Remote-Player wurde nicht gerade enthusiastisch aufgenommen. In die Enttäuschung spielte sicher eine gewisse Erwartungshaltung mit hinein: Was die Fans wollen, ist eine neue PSP oder Vita – diesen Wunsch kann die PlayStation Portal nicht erfüllen. Stattdessen geht es darum, überall in den heimischen vier Wänden zocken zu können, indem das Spiel von der heimischen PS5 auf die PlayStation Portal gestreamt wird, ganz einfach per WLAN. Gemütlich noch ein paar Minuten im Bett zocken, auf dem Sofa am Abend, während der Partner gerade etwas anderes im TV schaut, die Multiplayer-Partie weiter spielen, während man aufs Klo muss und so weiter. Mögliche Anwendungsfälle gibt es einige.Also: Erwartungshaltung justiert und die PlayStation Portal unvoreingenommen getestet.Klobig, aber stimmig: Das Design der PlayStation PortalDie Playstation Portal sieht so aus, als ob jemand einen DualSense auseinander geschnitten, das Touchpad abgenommen, ein paar Buttons umpositioniert und dazwischen ein Tablet geklebt hätte

Herkunft: Follow_the_G | Weiterlesen »

EUROSPORT_DE: FC Bayern verpflichtet Nestory Irankunda vom Adelaide UnitedDer FC Bayern hat den 17-jährigen Außenbahnspieler Nestory Irankunda vom australischen Klub Adelaide United verpflichtet. Irankunda wird im Sommer nach München wechseln und einen langfristigen Vertrag unterschreiben.

Herkunft: Eurosport_DE | Weiterlesen »