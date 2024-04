Enttäuschende Quartalszahlen von Tilray wirken sich auf den Cannabis-Sektor aus

Der Erwartungen waren hoch. Die Enttäuschung ist nun mindestens genauso groß. Der Start in die Berichtssaison sollte die Erholungsrally im Cannabis-Sektor weiter anheizen, die von US-Vizepräsidentin Harris und dem Passieren des Cannabis-Gesetzes im deutschen Bundesrat bekanntlich im März ausgelöst wurde. Doch, es kam, wie es kommen musste.

Tilray Brands berichtete über das 3. Quartal des Fiskaljahres 2024 und konnte hierbei die Erwartungen nicht erfüllen. Bei Umsatz und Gewinn verfehlte Tilray die Prognosen deutlich. Und auch der Umstand, dass das Unternehmen seine Ziele für 2024 herunterschraubte, trug maßgeblich zur schlechten Laune der Marktakteure bei. Tilray senkte die 2024er Prognose für das bereinigte EBITDA von 68 Mio. US-Dollar bis 78 Mio. US-Dollar auf nun 60 Mio. US-Dollar bis 63 Mio.

Tilray Quartalszahlen Cannabis-Sektor Enttäuschung Berichtssaison

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Cannabis-Legalisierung in Deutschland: NASDAQ-Titel Canopy Growth-, Tilray- und andere Cannabis-Aktien reagieren mit KurssprüngenAb dem 1. April ist der Besitz und Anbau von Cannabis unter bestimmten Vorgaben zum Eigenkonsum in Deutschland erlaubt. Die Cannabis-Legalisierung sorgt auch bei ausländischen Cannabis-Aktien für Kurssprünge.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Ausblick: Tilray (ex Aphria) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen QuartalBei Tilray (ex Aphria) stehen Quartalszahlen an. Was Analysten erwarten.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie, Tilray-Aktie & Co.: DEA-Entscheidung könnte Trendwende für Cannabis-Aktien bringenNach dem großen Hype um Cannabis-Aktien ging es für viele Titel aus dem Sektor in den vergangenen Jahren steil bergab. Zuletzt wurden einige Aktien aus dem Sektor jedoch von der Hoffnung einer Umstufung von Cannabis durch die US-Strafverfolgungsbehörde DEA angetrieben.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie, Tilray-Aktie & Co.: DEA-Entscheidung könnte Trendwende für Cannabis-Aktien bringenNach dem großen Hype um Cannabis-Aktien ging es für viele Titel aus dem Sektor in den vergangenen Jahren steil bergab. Zuletzt wurden einige Aktien aus dem Sektor jedoch von der Hoffnung einer Umstufung von Cannabis durch die US-Strafverfolgungsbehörde DEA angetrieben.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Feuerwerk bei Cannabis-Aktien: Wie stabil ist der Hype um Canopy Growth, Tilray und Co?Cannabis-Aktien erleben im Jahr 2024 einen beispiellosen Aufschwung. Dabei stellt sich nach der Teil-Legalisierung in Deutschland die Frage: Geht das noch lange gut?

Herkunft: boerseonline - 🏆 79. / 55 Weiterlesen »

Erster Pot-Stock mit Quartalszahlen: Endet schon morgen der Cannabis-Hype?Das Cannabisunternehmen Tilray wird am Dienstag seine Quartalszahlen präsentieren. Kann das Unternehmen die hohen Erwartungen an die Branche erfüllen? Das...

Herkunft: wotwitt - 🏆 52. / 63 Weiterlesen »