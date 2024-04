Entscheidung über Siegerentwurf beim städtebaulichen Wettbewerb zur Strandlust steht bevor

Beim städtebaulichen Wettbewerb zur Strandlust gab es schon, jetzt steht quasi das zweite und diesmal endgültige kurz bevor: Im Mai soll darüber entschieden werden, welcher der beiden Siegerentwürfe, die seit Ende vergangenen Jahres im Stechen sind, es nun werden soll. Wann die zwei letzten Architekturbüros ihre Beiträge abgeben, wer über sie abschließend urteilt und warum der Projektentwickler vorab noch mit Nordbremer Jugendlichen sprechen will – die Planungen im Überblick.

Sozusagen in die Verlängerung geht. Nach Ansicht der Jury war der städtebauliche Entwurf der Züricher Marazzi und Paul AG genauso gut wie der von der GWJ Architektur AG aus Bern. Mit der Folge, dass beide Sieger und ihre Partner noch einmal Zeit bekommen haben, ihre Beiträge zu überarbeiten. Und die läuft jetzt ab. Projektentwickler und Auslober sagt, dass die finalen Entwürfe in der nächsten Woche abgegeben werden müssen

Städtebaulicher Wettbewerb Strandlust Siegerentwurf Architekturbüros Projektentwickler

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



weserkurier / 🏆 55. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Strandlust Vegesack: Verein kämpft für das MaritimeDer Verein 'Rettet Vegesack Maritim' setzt sich für den Erhalt des maritimen Charakters des Weserufers ein. Im Interview erläutert der Vereinsvorsitzende ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Bei 15 Bayern-Stars steht Entscheidung über Zukunft an - bei zwei steht sie festAuf Max Eberl, den neuen Sportboss beim FC Bayern, kommt in den nächsten Wochen und Monaten eine Menge Arbeit zu. Neben der Suche nach einem neuen Trainer gilt es die Kaderplanung für die nächsten Jahre voranzutreiben. Denn es stehen eine ganze Reihe von Vertragsverhandlungen mit wichtigen Spielern an.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Berlin & Brandenburg: Entscheidung über Protestcamp am Tesla-Werk steht bevorDie Gerichtsentscheidung zu den Auflagen für das Protestcamp am Tesla-Werk rückt näher. Zentraler Streitpunkt: der Abbau der Baumhäuser.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Entscheidung über Protestcamp am Tesla-Werk steht bevorDie Gerichtsentscheidung zu den Auflagen für das Protestcamp am Tesla-Werk rückt näher. Zentraler Streitpunkt: der Abbau der Baumhäuser.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

ROUNDUP/Gericht: Entscheidung über Protestcamp am Tesla-Werk steht bevorGRÜNHEIDE/POTSDAM (dpa-AFX) - Eine Entscheidung zu den strengen Auflagen für das Protestcamp am Tesla-Werk in Grünheide rückt näher. Das Verwaltungsgericht in Potsdam kündigte an, am Dienstag über die

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Spannung in Freiburg: Streich-Entscheidung steht bevorDie Zukunft des Trainers soll zeitnah geklärt werden. Nach dem Spiel gegen Leverkusen blockt Streich Fragen dazu ab. Auch sein Kapitän äußert sich zurückhaltend.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »