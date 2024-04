Entschärfung einer Fliegerbombe in Köln

Der Fund von Weltkriegsbomben ist in Köln nicht ungewöhnlich - diesmal aber bekommen es wohl auch Menschen weit außerhalb der Stadt am Rhein mit. RTL muss den Sendebetrieb anpassen. Die in der Nähe des RTL-Sendezentrums in Köln gefundene Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist entschärft worden. Das teilte die Stadt am Mittwochnachmittag mit und berichtete, dass es „ein anspruchsvoller und ungewöhnlicher Einsatz“ gewesen sei.

Die bei Baggerarbeiten im Rhein gefundene Zehn-Zentner-Bombe sei von einer Baggerschaufel auf einen Ponton - eine schwimmende Insel - gelegt worden. Dort habe sie der Kampfmittelbeseitigungsdienst dann entschärft. Wegen der Entschärfung war das RTL-Sendezentrum - ebenso wie andere Gebäude in der Nähe des Fundorts - evakuiert worden

