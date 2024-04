Enthüllungen in der Reinigungsbranche: Team Wallraff deckt Missstände auf

Wie dreckig geht es hinter der sauberen Fassade wirklich zu? Günter Wallraff und sein Team an Investigativjournalisten waren dieses Mal undercover in der größten deutschen Handwerksbranche: in der Reinigungsbranche . Bei ihren Einsätzen sind die „ Team Wallraff “-Reporter auf Mindestlohn verstöße, Einschüchterungsversuche, willkürliche Lohnabzüge und Hygiene -Mängel gestoßen. Für die Rechercheergebnisse ist eine Person nun besonders dankbar: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD).

„Ich bin dankbar für die Recherche!“ - Das sagt Karl Lauterbach zu den „Team Wallraff“-Recherchen Insgesamt vier Reinigungsfirmen wurden von „Team Wallraff“ genauer unter die Lupe genommen. Zur Kundschaft gehören auch öffentliche Träger wie Schulen, Universitäten und Krankenhäuser. Das heißt, hier werden die Reinigungsfirmen von öffentlichen Geldern, also von den Steuerzahlern, bezahlt. Und auch hier sind die Reporter auf offenbar dubiose Machenschaften gestoße

Reinigungsbranche Team Wallraff Mindestlohn Hygiene Missstände

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



RTL_com / 🏆 101. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Social-Media-Reaktionen auf „Team Wallraff“ in der Reinigungsbranche: „Das AllerletzteSaubere Arbeitsbedingungen? In den von „Team Wallraff“-Reportern untersuchten Reinigungsunternehmen meist Fehlanzeige. Das schockiert auch die Zuschauer!

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Nach „Team Wallraff“-Recherchen: Karl Lauterbach reagiert auf Missstände in der Reinigungsbranche„Team Wallraff' ist bei seiner Recherche in der Reinigungsbranche nicht nur auf Hygiene-Mängel gestoßen. Was der Bundesgesundheitsminister dazu sagt.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Neue „Team Wallraff“-Recherchen: Schmutzige Geschäfte in der ReinigungsbrancheDas Team Wallraff ist den schmutzigen Geschäften der Reinigungsbranche auf der Spur – und fühlt sich nicht mehr sicher! Wer versucht, es einzuschüchtern?

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Neue „Team Wallraff“-Folge: Die Reinigungsbranche - Schmutz, Arbeitsdruck und Profitgier!Das Team Wallraff ist den schmutzigen Geschäften der Reinigungsbranche auf der Spur – und fühlt sich nicht mehr sicher! Wer versucht, es einzuschüchtern?

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Neue Enthüllungen von „Team Wallraff“! Schmutz, Arbeitsdruck und Profitgier in der ReinigungsbrancheDas Team Wallraff ist den schmutzigen Geschäften der Reinigungsbranche auf der Spur – und fühlt sich nicht mehr sicher! Wer versucht, es einzuschüchtern?

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Reporter fürchtet um Sicherheit: 'Team Wallraff' deckt dreckige Methoden bei Reinigungsfirmen aufIn der neusten Folge von 'Team Wallraff' arbeiten die Undercover-Reporter als Reinigungskräfte. Sie dokumentieren Verstöße gegen den Mindestlohn, Kollektivstrafen und Einschüchterungsversuche. Ein Reporter fühlt sich nicht mehr sicher.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »