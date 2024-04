Enthüllung der Stimme des Löwen in „The 50“ vor Staffelfinale

Nach 14 Folgen steht nun fest, wer „The 50“ als Sieger*in verlässt. Allerdings wurde noch vor dem Staffelfinale bekannt gegeben, wer sich hinter der Stimme des Löwen verbarg. „The 50“ begeisterte in jüngster Vergangenheit so einige Prime-Video-Nutzer*innen: Amazons Reality-Competition-Show hält sich in Deutschland nun seit knapp drei Wochen in den Top 10 der gebündelten Serien-Charts jeglicher Streamingdienste (via JustWatch).

Aufgrund dieser Beliebtheit besteht also durchaus Hoffnung darauf, dass „The 50“ mit Staffel 2 fortgesetzt wird. Bevor nun die finalen zwei Folgen am 1. April bei Prime Video erschienen, wurde am 30. März auf Instagram enthüllt, welcher Star sich hinter der Stimme des als Löwe bezeichneten Spielleiters verbirg

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



KINOde / 🏆 36. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

„Chance auf Frauen-WM 207 in Deutschland steht bei 50:50“Im Dlf-Sportgespräch erklärt DFB-Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch, wie die Frauen-Bundesliga aufgewertet werden kann.

Herkunft: DLFNachrichten - 🏆 96. / 51 Weiterlesen »

Nordrhein-Westfalen: Wohlfahrtsstiftung wird 50: 50 Millionen für gute ZweckeDie Milliarde, die die Stiftung Wohlfahrtspflege bislang für Bedürftige ausgegeben hat, ist von Zockern erspielt worden. Jetzt ändert die Stiftung ihren Namen - ihre sprudelnde Finanzquelle bleibt.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Wohlfahrtsstiftung wird 50: 50 Millionen für gute ZweckeDie Milliarde, die die Stiftung Wohlfahrtspflege bislang für Bedürftige ausgegeben hat, ist von Zockern erspielt worden. Jetzt ändert die Stiftung ihren Namen - ihre sprudelnde Finanzquelle bleibt.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 nachmittags mit positivem VorzeichenEuro STOXX 50-Handel aktuell.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Ursula Poznanski: '50 Prozent eines Thrillers sind Gefühl, 50 Prozent Technik'In Ursula Poznanskis „Die Burg“ gerät ein Escape-Spiel außer Kontrolle. Ein Gespräch über alte Gemäuer, moderne Technologien und eine Vorstellung, die sie sauer macht.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung in der GewinnzoneEuro STOXX 50-Kurs am dritten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »