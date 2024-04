Englischer Nationalspieler kritisiert Rassismus im spanischen Fußball

Der englische Nationalspieler Jude Bellingham hat den zunehmenden Rassismus im spanischen Fußball angeprangert und ein entschiedeneres Handeln gefordert. Er und seine Teamkollegen von Real Madrid seien 'üble Behandlungen' in fremden Stadien inzwischen 'schon gewohnt', sagte der ehemalige Dortmunder am Dienstag. Er glaube aber nicht, dass die Behörden genug unternehmen werden, um das Problem zu bekämpfen.

'Es ist schrecklich''Vor allem bei den Auswärtsspielen in La Liga gewöhnt man sich fast daran', sagte Bellingham vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch bei Manchester City: 'Es ist schrecklich für einen Spieler, sich auf ein Spiel vorzubereiten und zu wissen, dass er wahrscheinlich rassistisch beleidigt wird. Es ist abscheulich. Das sollte nicht passieren. Die Machthaber müssen mehr tun.

Jude Bellingham Rassismus Spanischer Fußball Real Madrid Champions League

