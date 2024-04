Energie Cottbus kommt mit einigen Ex-Jenaern ins Ernst-Abbe-Sportfeld

Heute (18 Uhr) kommt Energie Cottbus ins Ernst-Abbe- Sport feld. Der Tabellen-Zweite (mit 54 Punkten zwei Zähler hinter Greifswald) kommt mit einigen Ex-Jenaer n (u.a. Slamar, Oesterhelweg, Krauß). Und mit fünf Spielern, die nur eine Karte von einer Gelb-Sperre entfernt sind. Hasse, Heike, Hofmann, Pelivan und Thiele haben alle schon vier gelbe Kartons – und sind bei der nächsten Verwarnung im Aufstiegskracher gegen den Tabellenführer nächsten Freitag gesperrt.

Spielt das dem FC Carl Zeiss heute sprichwörtlich in die Karten? Jena-Trainer Henning Bürger (54), der auf Burim Halili, Joel Richter und Paul Krämer verzichten muss: „Am Ende steht die Truppe oben, der am wenigsten schwächelt. Derzeit läuft es ja beim BFC, in Cottbus und Greifswald nicht so gut. Auf der Zielgeraden schwächeln alle etwas.“ Übrigens: Dass Maximilian Krauß nach seiner Winter-Flucht aus Jena nach Cottbus schon fünf Tore geschossen hat, lässt Bürger kal

