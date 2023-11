Energetische Sanierung: Welche Fehler Sie beim Förderantrag vermeiden sollten​

„Tun Sie, was drinsteht. Vergessen Sie nichts“, mahnt Martin Brandis, Energieexperte beim Verbraucherzentrale Bundesverband in Berlin. Er empfiehlt, einen Dritten mitlesen zu lassen. Den Zuwendungsbescheid verschicken die für die Bundesförderung zuständigen Stellen BAFA und KfW, je nachdem, bei wem Eigentümer den Förderantrag einreichen.Der Zuwendungsbescheid hat ein Verfallsdatum.

Bei Verpassen des Zeitpunkts droht der Zuschuss auszubleiben. Kommt das Sanierungsvorhaben nicht voran, beispielsweise weil Handwerker oder Material fehlen, ist eine Fristverlängerung möglich. Sie muss vor Fristablauf beantragt werden.Die Bundeszuschüsse sind an die Erfüllung technischer Vorgaben geknüpft.

All das ist zwingend bei der Auftragsvergabe an die Handwerker zu beachten und gilt auch, wenn man selbst das Material beschafft und verbaut. Die Spezifikationen sind für Laien oft schwer zu durchschauen. Entsprechend hoch ist die Versuchung, die Vorgaben nicht zu beachten oder in der Umsetzungsphase etwas zu verändern, etwa aus Kostengründen.

„Abweichungen vom ursprünglichen Plan und den technischen Mindestanforderungen sind zu vermeiden“, warnt Verbraucherschützer Brandis. „Sonst ist die Förderung in Gefahr.“ Eigentümer, die mit einem Energieeffizienzberater zusammenarbeiten, sollten mögliche Änderungen vorab mit ihm besprechen.Für sie existiert eine Altersgrenze. „Für Geräte, die älter als zwanzig Jahre sind, gibt es keine Optimierung“, sagt GIH-Vorstandsmitglied Gerhard Holzapfel.

