Energetische Sanierung: Professionelle Hilfe für einen reibungslosen Ablauf

Handwerker suchen, Baumaßnahmen überwachen, Kosten kontrollieren - ein Haus energetisch fit zu machen, ist alles andere als banal. Gute Planung und Profi-Beratung helfen, effizient zum Ziel zu kommen.Sie wissen, wo Sie mit der energetischen Sanierung hinwollen und wie das Ganze finanziert wird? Jetzt geht es ans Eingemachte - die Ausführung. Was muss man zum Thema Handwerker wissen, um Energie und Nerven zu schonen? Bevor Sie sich gleich den Bauhelm aufsetzen - einen Schritt zurück.

Entscheidend für den Erfolg und einen möglichst reibungslosen Ablauf der Maßnahmen ist professionelle Hilfe. Und zwar für alle Schritte. Den Löwenanteil daran haben sogenannte Energieberater. Das sind in der Regel Architekten oder Ingenieure mit Zusatzqualifikation. Sollen Fördergelder beantragt werden, sind zusätzlich speziell dafür zugelassene Energieberater nötig.ist eine Fachplanung und Baubegleitung ratsam, sagt Alexander Steinfeldt von der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online





szaktuell » / 🏆 61. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Deutsche Nahost-Unterstützung: Hilfe unter unsicheren UmständenDie Bundesregierung hat die Hilfen für die Palästinensischen Gebiete geprüft – und setzt sie nun fort. Eine Zweckentfremdung sei nicht feststellbar.

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

US-Hilfe für Ukraine wird Ende des Jahres aufgebraucht seinDie bisher vom US-Kongress bewilligten Mittel für die Ukraine werden nach Angaben der Regierung zum Jahresende komplett aufgebraucht sein. Die Direktorin des nationalen Haushaltsamtes ruft den Kongress zum Handeln auf, da ansonsten die Ukraine erhebliche Probleme haben wird.

Herkunft: dpa - 🏆 92. / 51 Weiterlesen »

Komplizierte militärische Lage in der UkraineDie militärische Lage im Osten der Ukraine ist „kompliziert“, erklärte der Kommandeur der ukrainischen Landstreitkräfte, Oleksandr Syrsky, am Dienstag. Von den Verbündeten Kiews komme so wenig finanzielle und militärische Hilfe, wie zuletzt zum Beginn der russischen Aggression, klagte die Regierung kürzlich. Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, hat um die Mobilisierung von hunderttausenden Ukrainern gebeten, benötigt jedoch mehr Argumente, um diese Idee zu unterstützen.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Militärhilfen für die Ukraine gehen stark zurückDie westliche Militärhilfe für die Ukraine sinkt deutlich: Die neu zugesagte Hilfe ging zwischen August und Oktober 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 90 Prozent zurück. Die Ukraine sei zunehmend von einigen wenigen Kerngebern abhängig, zu denen etwa Deutschland, die USA oder die nordischen Länder zählten. Doch wird um die Unterstützung für die Ukraine gerungen.

Herkunft: ZDF - 🏆 57. / 62 Weiterlesen »

Ein Herz für Kinder: Rekordspendenbetrag bei GalaWährend der Gala im vergangenen Jahr kam eine unglaubliche Summe von 24 236 721 Euro zusammen. Das Beste: jeder Cent kommt an! Hilfe für diejenigen, die sich nicht selbst helfen können, sich nicht wehren können, oft niemanden haben, der sie beschützt: Kinder.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Das Geheimnis der LustCamille Delaunay wird von ihrer früheren Kollegin Chloé um Hilfe gebeten. Es geht um die Aufklärung eines Sexualmordes. Chloés Vater könnte dabei eine Schlüsselrolle spielen.

Herkunft: ZDF - 🏆 57. / 62 Weiterlesen »