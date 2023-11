Enea Bastianini (5.): Grip- und Reifen-Schlamassel

Im FP3 war der WM-Leader kaum auf der Strecke zu sehen, er drehte nur vier Runden. «Ich bin gestern gestürzt und habe heute wegen der Wetterverhältnisse entschieden, im FP3 nicht zu fahren», erklärte er.

«Im FP4 fühlte ich mich nicht so gut mit der Front, dann nahmen wir eine kleine Veränderung vor, die half mir am Ende und ermöglichte mir, im Qualifying eine gute Runde zu fahren», fuhr der Gresini-Ducati-Pilot fort. «Für morgen ist es mit den Reifen ein Schlammassel. Wenn ich ehrlich bin, ist uns da noch nicht viel klar. Der Grip verändert sich ständig, alle fünf Minuten. Es wird keine einfache Entscheidung.

Ist die «Bestia» zuversichtlich, die grandiose Katar-Performance wiederholen zu können? «Ich weiß es nicht», winkte er fast schon verlegen ab. «Es hängt sehr stark von den Bedingungen ab: Bietet der Asphalt etwas Grip, kann ich schnell sein. Aber ohne Grip wird es für mich schwierig. Da sehe ich Honda, Suzuki oder Yamaha in einer bessern Position.

Der erste MotoGP-Sieg gab ihm natürlich Selbstvertrauen, allerdings räumt der Moto2-Weltmeister von 2020 auch ein: «Ich habe noch Arbeit vor mir, bis ich wirklich überall wettbewerbsfähig bin. Wenn die Strecke nass ist oder so halb-halb, bin ich noch nicht in den Top-5. Im Trockenen sind wir aber sicherlich schnell.»2. Martin, Ducati, 1:31,280 min, + 0,213 sec5. Bastianini, Ducati, 1:31,504, + 0,4378. Rins, Suzuki, 1:31,582, + 0,51511.

