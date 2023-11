Enduro-WM: Ab 2016 mit neuer Königsklasse

Zwölf gesetzte Fahrer und vier Wildcard-Piloten geben dann auf Punktejagd in der neuen Enduro-Weltmeisterschaft. Darüber hinaus sollen auch für die Frauen- und den Nachwuchs-Klassen professionellere Rahmenbedingungen geschaffen werden.

Die Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) und der Enduro-WM-Promoter ABC Communication werden Schritte einleiten, um die Reisekonsten und die Aufwendungen für die Unterkünfte zu reduzieren.​Der Ausschluss von Lewis Hamilton (Mercedes) und Charles Leclerc (Ferrari) nach dem USA-GP hat viel Unmut erzeugt. Die FIA hatte keine andere Wahl als die Disqualifikation, aber es muss sich etwas ändern.

SPEEDWEEKMAG: Was kann BMW 2016 gegen die Werksteams ausrichten?Ducati, Kawasaki, MV Agusta und Yamaha treten in der Superbike-WM 2016 mit Werksunterstützung an, BMW hat nur ein Kundensportprogramm. Rennchef Berthold Hauser glaubt trotzdem an gute Ergebnisse.

SPEEDWEEKMAG: Rallye Dakar 2016: Peugeot-Total ist startbereitDie vier Peugeot 2008 DKR und die Fahrer des Teams Peugeot-Total sind bereit für die 9.583 Kilometer Staub und Abenteuer der Rallye Dakar 2016, die am 2. Januar in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires startet.

SPEEDWEEKMAG: Stefan Bradl: Keine Neuigkeiten zur Saison 2016Aprilia-Werksfahrer Stefan Bradl ist froh, bereits ein Wochenende auf der Aprilia absolviert zu haben. Jetzt freut er sich auf Brünn, macht sich aber keine Illusionen.

SPEEDWEEKMAG: MotoGP-WM: Claiming-Rule-Bikes 2016 ausgerottetDrei Jahre lang füllten die Privatteams mit preiswerten Claiming-Rule-Maschinen (samt Superbike-Rennmotoren) die MotoGP-Felder. 2015 bliebt bei IodaRacing der letzte Mohikaner übrig.

SPEEDWEEKMAG: Yamaha bestätigt: 2016 mit Guintoli und Alex Lowes!SPEEDWEEK.com hat das Geheimnis vor Monaten gelüftet, jetzt ist es offiziell: Yamaha kehrt 2016 mit einem Werksteam in die Superbike-WM zurück und spannt mit Crescent Racing zusammen.

SPEEDWEEKMAG: Superbike-WM 2016: Wer fährt und wer zuschauen mussDie Teilnehmerliste der Superbike-WM 2016 wird konkreter. SPEEDWEEK.com gibt einen Überblick der bisher bestätigten Teams und Fahrer.

