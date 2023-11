Ende der Sektorengrenzen in der integrierten Versorgung?

Berlin. Ambulanter und stationärer Sektor erhalten zunehmend mehr gemeinsame Spielflächen. Hybrid-DRG und die von Bund und Ländern vorangetriebene Krankenhausreform sollen der integrierten Versorgung den Weg ebnen. Deutet sich damit das seit vielen Jahren prophezeite Ende der Sektorengrenzen an? Wohl kaum. Der Fortschritt bleibt an dieser Stelle eine Schnecke, die hohe Hindernisse zu überwinden hat.

Der Kongress der Deutschen Gesellschaft für Integrierte Versorgung (DGIV) Ende November in Berlin hat daher voraussichtlich wenig Anlass, einen Durchbruch zu feiern. Er findet in einer Phase statt, in der Reformen in Wartestellung verharren. Das Klinik-Transparenzgesetz von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) könnte im Vermittlungsausschuss von Bund und Ländern landen. Am 24. November wird das Plenum des Bundesrats dazu entscheiden. Der Gesundheitsausschuss des Bundesrates hat zuletzt mit großer Mehrheit dafür plädiert, in die Vermittlung zu gehe





